E devlet e kayıt nasıl yapılır? 2019 Üniversite e kayıt işlemleri haberimizde..
E devlet e kayıt nasıl yapılır? sorusu üniversiteye kayıt yaptrracak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite e kayıt dönemi 16 Ağustos tarihinde başladı ve 21 Ağustos'a kadar devam edecek. E kayıt işlemleri, e devletten gerçekleştirilebiliyor. Elektronik kayıt yapmak istemeyen adaylar ise, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye giderek kayıt işlemlerini yapabilecek. E devlet e kayıt nasıl yapılır? diye merak edenler için 2019 Üniversite e kayıt işlemleri haberimizde..
E devlet e kayıt nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Üniversiteyi kazanan adaylar için elektronik kayıt (e-kayıt) dönemi 16 Ağustos'ta başladı.21 Ağustos'a kadar devam edecek olan e kayıtlar e devlet üzerinden yapılıyor. Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor. E devlet e kayıt nasıl yapılır? diye merak edenler için 2019 Üniversite e kayıt işlemleri haberimizde..
E KAYIT İÇİN TIKLAYIN
E DEVLET E KAYIT NASIL YAPILIR?
Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.
-Öncelikle e-Devlet’e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın
-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan “Üniversite E-Kayıt” (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın
-Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek
-2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin
-Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)
-Kazandığınız okulu ve bölümü girdikten sonra “Devam Et” butonuna tıklayın
-Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen tüm bilgileri doldurun,
-Sayfadaki tüm uyarıları bilgilendirmeleri okuduğunuzdan emin olun, aşağıda bulunan alanlara EVET yazın,
-Başvur butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın,
-Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra elektronik belgenizi indirmek için Dosyayı İndir seçeneğine tıklayın.
E KAYIT'TA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.
E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
E KAYIT ZORUNLU MU?
E kayıt zorunlu değil.Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.