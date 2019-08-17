E devlet e kayıt nasıl yapılır? 2019 Üniversite e kayıt işlemleri haberimizde..

E devlet e kayıt nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Üniversiteyi kazanan adaylar için elektronik kayıt (e-kayıt) dönemi 16 Ağustos'ta başladı.21 Ağustos'a kadar devam edecek olan e kayıtlar e devlet üzerinden yapılıyor. Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor. E devlet e kayıt nasıl yapılır? diye merak edenler için 2019 Üniversite e kayıt işlemleri haberimizde..

E DEVLET E KAYIT NASIL YAPILIR?



Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.

-Öncelikle e-Devlet’e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan “Üniversite E-Kayıt” (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın

-Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek

-2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin

-Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)

-Kazandığınız okulu ve bölümü girdikten sonra “Devam Et” butonuna tıklayın

-Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen tüm bilgileri doldurun,

-Sayfadaki tüm uyarıları bilgilendirmeleri okuduğunuzdan emin olun, aşağıda bulunan alanlara EVET yazın,

-Başvur butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın,

-Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra elektronik belgenizi indirmek için Dosyayı İndir seçeneğine tıklayın.

E KAYIT'TA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

E KAYIT ZORUNLU MU?

E kayıt zorunlu değil.Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.