DYK kursları online mı olacak? Destekleme ve Yetiştirme kursları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen DYK kurs başvuru takvimi yayınlandı. 2020-2021 yılı için belirlenen tarihler arasında öğrenci ve öğretmenler DYK kurs başvurularını gerçekleştiriyor. 31 Ağustos’ta oluşturulacak kurs sınıfları sonrası akıllara DYK kursları online mı olacak? Destekleme ve Yetiştirme kurları nasıl yapılacak? sorusunu getirdi.

DYK KURSLARI ONLİNE MI OLACAK?

Konu hakkından MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

DYK KURS TAKVİMİ 2020

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan e-kılavuzda, 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi açıklandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular-, öğrenci başvuruları 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler,

e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.