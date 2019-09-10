DYK kurs başvurusu ne zaman yapılacak? DYK kurs başvuru takvimi yayında

DYK başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları her dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunacak. DYK öğretmen başvuruları 14 Eylül-18 Eylül tarihleri aralığında alınacak. Öğrenciler ise 19 Eylül’den itibaren işlemlerini gerçekleştirecekler.

DYK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

DYK öğretmen başvuruları 14 Eylül-18 Eylül tarihleri aralığında alınacak. Öğrencilerin başvuruları ise 19-23 Eylül tarih aralığında tamamlanacak.

DYK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

24-29 Eylül tarihlerinde sınıfların oluşturulmasının ardından kursların başlayacağı tarih 30 Eylül olacak. DYK kursları 7 Haziran tarihine kadar devam edecek.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunacak.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilecek. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilecek.

Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunacak.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilecekler.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.