DUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM DUS sınav sonuçları sorgulama

DUS sınav sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. DUS sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Ekim 2019 tarihinde saat 11.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı

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29 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Ekim 2019 tarihinde saat 11.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

DUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak DUS puanı belirlenecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.