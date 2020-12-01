DUS ertelendi mi, iptal mi oldu? DUS-STS Diş Hekimliği 2020 ne zamana ertelendi?

DUS ertelendi veya ne zamana ertelendi gibi sorular gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgınını ülkemizde en aza indirmek amacıyla dün hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının geldiği duyuruldu. 27 Aralık Pazar günü düzenlenmesi planlanan DUS ertelendi mi? DUS-STS Diş Hekimliği 2020 ne zamana ertelendi?

DUS ERTELENDİ Mİ?

DUS ertelendi mi sorusuna yanıt Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi. ÖSYM Başkanı Aygün şu açıklamayı yaptı.

"Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."