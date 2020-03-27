DUS 2020 ne zaman? DUS sınavı ertelendi mi? ÖSYM açıkladı!

DUS ertelendi mi? Sınava girecek olan adaylar heyecanla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavının tarihini merak ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonucu Türkiye'de ÖSYM sınavları erteleme kararı almıştı. DUS 2020 ne zaman? sorusu hakkında detaylar haberde.

DUS NE ZAMAN?

13 Aralık'ta yapılması planlanan sınavda bir değişiklik olmadı. ÖSYM, DUS tarihini 13.12.2020 olarak belirledi.

DUS NEDİR?

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı), Diş Hekimlerine Yönelik bir sınav olup gerek hekimler gerek diş hekimliği fakültesinde okuyan öğrenciler için yeni yeni bilinir olmaya başlamıştır.

DUS Sınavı Diş Hekimi olup ağağıdaki alanlarda uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

Ortodonti,

Endodonti,

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği),

Periodontoloji,

Protetik Diş Tedavisi,

Restoratif Diş Tedavisi alanlarında uzmanlık eğitimi almak için adaylar DUS Sınavına girerler. DUS sınavı her diş hekimine zorunlu değildir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı adayları, hedefledikleri kurumlarda uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanırlarsa, belirli sürelerde bu eğitimi tamamlarlar. Her diş hekimi DUS ‘a girmek zorunda değildir. Yalnızca uzman olarak kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri DUS ‘a girmek zorundadır. Eğer hedefiniz uzman statüsünde görev yapmak değilde diş hekimi olarak özel kurumlarda çalışmaya devam etmek için DUS sınavına girmenize gerek yoktur.