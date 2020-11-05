DSG ek tercih kılavuzu yayınlandı! Son dakika DGS ek tercihler başladı!

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, yukarıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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