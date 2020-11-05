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  • DSG ek tercih kılavuzu yayınlandı! Son dakika DGS ek tercihler başladı!
05 Kasım 2020 Perşembe 10:21 | Son Güncelleme:

DSG ek tercih kılavuzu yayınlandı! Son dakika DGS ek tercihler başladı!

DSG ek tercih kılavuzu yayınlandı! Son dakika DGS ek tercihler başladı!

DSG ek tercih kılavuzu yayınlandı! Son dakika DGS ek tercihler başladı. 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, yukarıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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