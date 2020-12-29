Dilekçe nasıl yazılır? İşte dilekçe örneği ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Dilekçe, belli bir konu hakkında istek, öneri yada itirazda bulunmak adına ilgili kuruma gönderilen yazılı bir mesajdır. Yani durum karşısında bir şeyleri değiştirme isteğiniz varsa, bir dilekçe hazırlayabilir ilgili kuruma sunabilirsiniz. İşte dilekçe yazımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken püf noktalar...



Neredeyse herkes hayatında bir kez de olsa dilekçe yazmak zorunda kalmıştır. İlk dilekçe yazarken de muhakkak bilirkişiye danışarak doğru bir şekilde hazırlanması gerekir. Eğer yazılan dilekçe yanlış bir kurumun adına veya eksik bir bilgi ile yazılmışsa dilekçemiz geçerli olmayacaktır. Bunun için doğru dilekçe yazımını ve işin mantığını öğrenmek gerekir.

Bir iş için veya resmi kuruluşa istek, şikayet ve talepte bulunmak için dilekçe yazmamız gerekebilir. Bir kuruma gittiğimizde dilekçe yazmamız istenirse bunu acilen yapmamız da gerebilir. Bu yüzden dilekçe nasıl yazılır sorusu merak edilen ve araştırılan konular arasında. Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ve veraset ilamı dilekçe örneği gibi birçok farklı dilekçeler vardır. Bunları hazırlanışı mantık olarak aynı olsa da yazım dili farklıdır.

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

4. Yer ve tarih belirtilmelidir.

5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.

9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.",

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.",

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.

11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE BAŞLIĞI

Dilekçe yazımı için ilk boş bir A4 kağıdı alalım. Her yazının olmazsa olmazı elbette başlıktır. Dilekçe de başlık yazarken önemli olan kurum adıdır. Dilekçeyi hangi kuruma yazacaksak başlıkta o kurumu geçirmeliyiz. Buradaki en önemli nokta dilekçenin başlığı büyük harfle yazılmalıdır. Mesela "İLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE" şeklinde büyük harflerle yazmalıyız. Kurum adı yazarken doğru yeri seçmeliyiz. Dilekçeyi göndereceğimiz yer İller İdaresi Genel Müdürlüğü ise bu şekilde yazmalıyız. Onun yerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazarsak dilekçemiz doğru yere ulaşmaz.

DİLEKÇE METNİ

Dilekçe başlığını yazdıktan sonra sıra geldi dilekçe metnine. Asıl zorlanılan yer burasıdır. Burada önemli olan ne istediğimizi doğru anlatmaktır. Eğer bir kuruma ya da kuruluşa abonelik, abonelik iptali, istek, talep gibi bir dilekçe yazacaksak o kuruma ait abonelik numaranızı ve abonelik tarihinizi metinde geçirmeniz gerekir. Bir belediyeye istek şeklinde bir dilekçe hazırlıyorsak bunlara gerek kalmadan ne istediğimizi kısa ve öz bir şekilde anlatacak metin hazırlamalıyız. Eğer bir şikayet dilekçesi olacaksa "şu kişiden, şu hizmetten" şeklinde şikayetçi olduğumuz kişi ya da hizmeti tam şekilde belirtmemiz gerekir.

DİLEKÇE SAYGI SÖZÜ

Dilekçe metinlerinin son cümlesinde muhakkak saygı sözü olmalıdır. Saygı sözü "Gereğini arz ederim." şeklindedir. Bir şikayet veya istek talebinde bulunduğunuzda dilekçe metninin son kısmına saygı sözünü ekleyip cümleyi bitirmeniz gerekir. Resmi yazışmalarda bu saygı sözü gereklidir.

DİLEKÇE TARİH - AD - SOYADI - İMZA

Dilekçe metninden sonra yapmanız gereken işlemlerden biri tarih, imza, ad, soyadı kısımlarını eksiksiz doldurmanızdır. Dilekçe metninin sağ alt kısmına Tarih onun altına ad ve soyadı gelecek şekilde yazın. Daha sonra Ad - Soyadının altına da imzanızı atın.

DİLEKÇE ADRES

Dilekçe ile ilgili her şeyi bitirmeye az kaldı. Şimdi adresi yazmamız gerek. Bunun içinde dilekçe metninin sol alt köşesine adresinizi yazabilirsiniz. "Adres:" şeklinde belirtmeniz gerekir. Telefon numaranızı da yazmanızda fayda vardır.

EK

Dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi, tecil belgesi, diploma gibi ek evraklar istenebilir. Sol alt köşeye EK yazarak bu belgelerin adlarını 1., 2., 3... şeklinde alt alta yazabilirsiniz. Eklerinizi dilekçenin arkasına ekleyerek gönderin.