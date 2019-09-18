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Dil öğrenirken saatte 15 dolar kazanabilirsiniz

Dil öğrenirken saatte 15 dolar kazanabilirsiniz

Farklı bir ülkede hem para kazanmak hem de eğitim almak istiyorsanız öncelikle çalışma izni olan ülkelerin yolunu tutun. Bu ülkelerde öğrenciler part-time çalışarak saat başına 5 ila 15 dolar arasında gelir elde edebiliyor. 

Özgül ÖZTÜRK

İngilizce bilmek artık iş dünyasında başarıya ulaşmanın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bir ülkenin dilini en iyi öğrenmenin yolu o ülkede okumak ve ya bir süre yaşamaktan geçiyor. Ancak yeteri kadar bütçeye sahip değilseniz o ülkeye gittikten sonra bile hayat koşulları sizi epey zorlayabilir. Bu nedenle bu hafta okurken çalışma izni alıp çalışabileceğiniz, hem ucuza okuyup hem de okul haçlığınızı çıkarabileceğiniz ülkeleri araştırdık. Kanada, İrlanda, Dubai, Malta, Avustralya dil eğitiminizi tamamlayıp aynı zamanda saatine 5 ila 15 dolar arasında para kazanabileceğiniz ülkeler arasında yer alıyor.

YILDA 100 BİN KİŞİ GİDİYOR

Gençlerin hem uygun yaşam koşullarına sahip hem de çalışma izni veren ülkeleri tercih ettiğine dikkat çeken Endless Abroad CEO’su Gökmen Özdemir, “Okurken bütçe konusunu düşünmemeleri için öğrencilere çalışma izni olan ülkeleri öneriyoruz. Bu ülkelerdeki çeşitli staj ve part-time iş imkanları öğrencilerin eğitim ve iş hayatı planları için oldukça faydalı bir kapı oluyor. Aynı zaman da ülkelerine döndüklerinde de, başka bir ülkede çalışmanın avantajlarından yararlanıp daha kolay iş bulabiliyorlar” diyor. 

İŞTE ÇALIŞMA İZNİ VEREN ÜLKELER

AVUSTRALYA

Avustralya’da 3 aylık dil kursuna kayıt yaptıranlar, bu ülkede daha kolay vize alabilmek için ülkedeki mesleki eğitime kurslarına katılmalılar. Saatlik olarak Sydney’ de ortalama 10-12 dolar kazanılırken, Melbourne’ da bu ücret saatlik 14-16 dolara kadar çıkıyor. Yasal çalışma izni sayesinde ayda ortalama 1500 AUD kazanma şansınız yüksek. 

İRLANDA

İrlanda’da 25 haftalık dil kursuna kayıt olan öğrencilere ekstra 8 hafta daha çalışma izni veriliyor. Öğrencilere haftada 20 saat yarı zamanlı çalışma izni sağlanıyor. Bu izin tatil dönemlerinde 40 saate (tam zamanlı) çıkabiliyor.

DUBAİ

Kolay vize veren ülkelerden Dubai’de en az 12 hafta dil okuluna kayıt yapıldığı takdirde haftalık minimum 20 saat çalışma izni alınabiliyor. Dubai’de öğrenciler saatlik ortalama 6-8 $ arasında değişen ücretler kazanabiliyor.

MALTA VE KANADA

Malta’da 12 hafta ve üzeri dil okuluna kayıt olan öğrenciler 13. haftadan itibaren çalışmaya başlayabiliyor. Her bütçeye cevap veren eğitim sistemine sahip Kanada da, öğrencilere 2 yıllık bir eğitimden sonra 3 seneye kadar çalışma izni veriyor.

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