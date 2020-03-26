Dijital eğitim nedir? Üniversitelerde dijital öğretim nasıl olacak?

Dijital eğitim nedir? sorusu üniversite öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Üniversitelerin coronavirüs nedeni ile tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamalarında bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.

SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, gündemde yaşana son gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor. Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim ve öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." şeklinde konuştu.

"Önerilen tedbirler YÖK olarak uygulamaya koyduklarımızdan farklı değil. Birçok ülkede kaos sürmektedir. YÖK olarak bu sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Uzaktan öğretim ve dijital öğretimi devreye soktuk. Dünyada Covid-19 salgını devam etmekte. Bir süre daha evde kalmak bütün yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçeve şekil bulmaktadır.

DİJİTAL EĞİTİM NEDİR?

Dijital eğitim, üniversitelerin fakülte ve bölümlerinde görmeleri gereken dersleri öğretmenler tarafından dijital ortamda öğrencilere aktarılması oluyor. Üniversitelerde bahar döneminde gerçekleşecek olan dijital eğitim ile ilgili detayların netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

YÖK Başkanı Saraç: "İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır." dedi.

Üniversitelerde Koronavirüs arası uzatılacak mı?