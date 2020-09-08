DİB MBSTS geç başvuruları ne zaman? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından "2020-DİB-MBSTS İçin 2. Geç Başvuruların Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" başlıklı duyuru yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için alınacak 2. geç başvuru tarihleri açıklandı.
Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için 2. geç başvurular alınacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, ayrıca adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için sınav merkezlerini güncelleyebilecekler.
DİB MBSTS NE ZAMAN?
DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 26 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.
DİB MBSTS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır.
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.