DHBT nedir, ne zaman? DHBT KPSS hangi puan türü?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT), ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sınavı içerisinden gerçekleşiyor. Bu sabah KPSS Lisans sınav sonuçları resmi olarak açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM ais üzerinden kontrol etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kamu görevlisi olarak çalışacak olan adaylar DHBT sınavına girecek. Peki, DHBT KPSS hangi puan türüdür?

DHBT NEDİR, NE DEMEK?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır.

Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DHBT KPSS HANGİ PUAN TÜRÜDÜR?

KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.