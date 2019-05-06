DGS başvuruları ne zaman sona eriyor? DGS ücreti hangi bankalara yatırılıyor?

DGS ücretlerinin hangi bankaya yatırılması gerektiği ve ne kadar olduğu merak ediliyor. DGS bu yıl 30 Haziran tarihinde tek oturum olarak yapılacak. Toplamda 120 sorunun sorulacağı DGS’de sınav süresi ise 150 dakika olarak belirlendi. Belirtilen süre içerisinde sınav başvurusunu yapan adaylar 9 Mayıs tarihine kadar ödemelerini yapmak zorundalar. DGS ücretinin hangi bankalara yatırılacak bileceğini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

26 Nisan tarihinde başlayan başvurular, 8 Mayıs tarihinde sona erecek. Ücret ödeme için son gün ise 9 Mayıs.

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, DGS sınav ücreti olarak 120 TL'lik bir fiyat belirledi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak saptandır.

Geç başvuru günü ise, 21 Mayıs 2019. Sınav ücreti aynı gün ödenmek zorunda.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 30 Haziran 2019 tarihinde tek oturum halinde yapılacak.

Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

DGS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 9 Mayıs 2019 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 10,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.