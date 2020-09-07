07 Eylül 2020 Pazartesi 13:35 | Son Güncelleme:
DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen adayların katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için geri sayım başladı.
DGS tercihleri, sınava katılacak adayların gündemindeki konular arasında yer alıyor. DGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar 7 Eylül'de açıklandı.
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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2020 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2020 DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Tercih tarihleri ise henüz paylaşılmadı.