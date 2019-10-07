DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih sonuçları için heyecan dorukta

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu tercihlerini yapan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere ek tercih ücreti için adaylardan 20 TL tercih ücreti alınıyor. Başvuru yapacak olan adayların bugün başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Tercihler, 23.59’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Şimdi gözler DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna çevrildi. DGS ek tercih sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor..

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 1 Ekim'de başlatılan DGS ek tercihleri 7 Ekim 2019 tarihlerinde sona eriyor. Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere ek tercih ücreti için adaylardan 20 TL tercih ücreti talep edilecek. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 günü saat 23:59’da sona erecek.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,tercih ücretini,ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır .Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.