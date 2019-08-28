DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2019 tercihleri ne zaman bitiyor?

DGS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. 2019 yılında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenilen tercih süreci başladı. 21 Ağustos tarihinde başlayan tercihler 28 Ağustos itibari ile sona eriyor. Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla gerçekleştirilecektir. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir