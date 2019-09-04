DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran tarihinde düzenlenen ve daha sonra sonuçları açıklanan sınavda adaylar tercih işlemlerini yaptıktan sonra heyecanla sonuçları bekliyorlardı. Son dakika açıklamasında DGS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. DGS tercih sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.