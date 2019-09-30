DGS taban puanları açıklandı mı? DGS 2019 ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları nedir?

DGS ek tercih işlemleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavına 30 Haziran’da giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. DGS ek tercih işlemleri 1 Ekim ve 7 Ekim tarihleri aralığında alınacak. Yerleştirme işlemleri https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak yapılacak.

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih işlemleri 1 Ekim ve 7 Ekim tarihleri aralığında alınacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.