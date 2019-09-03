DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? DGS tercih sonuçları için geri sayım

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite okuyup 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar heyecanla DGS tercih sonuçlarını bekliyor. Tercih işlemleri 28 Ağustos’ta bitti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar hangi bölüme dikey geçiş yaptığını öğrenebilecek.TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar tercihlerden elde ettikleri sonuçları görebilecek. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? diye merake denler için yantıı haberimizde..

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllarda açıklanma tarihlerine göre 02 – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

KİMLER DGS'YE GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.