DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? DGS 2019 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

DGS sınav yerleri araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS giriş belgesi ne zaman açıklanır? Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav 30 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adayların sınav giriş belgelerini, Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adaylar yayınlanır yayınlanmaz sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav yerleri açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM tarafından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

30 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılacak DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise belirlendi. 30 Haziran’da yapılacak sınavın sonuçları 25 Temmuz tarihi itibarıyla açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS’YE GİRERKEN BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)