YÖK'ten DGS şartlı kayıt müjdesi: DGS şartlı kayıt nedir, nasıl yapılır?

DGS şartlı kayıt gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen, DGS sınavına katılan ancak mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı. Karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı. Peki, DGS şartlı kayıt nasıl yapılır?

DGS ŞARTLI KAYIT NEDİR?

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

DGS ŞARTLI KAYIT NASIL YAPILIR?

Önlisansı tamamlayamayan öğrenciler, kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecekler.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.