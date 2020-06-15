DGS paraları hangi bankalardan yatırılıyor? DGS başvuru tarihleri 2020 son gün ne zaman?

DGS başvuru ücreti ödemeleri sınava girecek olan adayların başvurularının onaylanması ve kesinleşmesi için bankaya yatırılan para miktarıdır. Adaylar ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Coronavirüs salgını nedeniyle 9 Ağustos’a ertelenen DGS 2020 için başvuru tarihi ise 9 Haziran itibariyle başlamıştı. DGS başvuruları son tarihi ve ödemelerin yapılacağı bankalar haberimizde…

DGS PARALARI HANGİ BANKALARDAN YATIRILIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan adaylar, belirlenen süre içerisinde sınav ücretini ödemek durumundalar. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları otomatik olarak sistemden siliniyor. Sınav ücreti ise banka şubesine gitmeye gerek olmadan internet bankacılığı ile de yapılabiliyor. Sınav için belirlenen bankaların arasında; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası yer alıyor.

Söz konusu bankaların tüm şubelerinden sınav ücretini yatırabileceğiniz gibi, internet şubesi üzerinden de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Banka şubesinden ödeme yapacak olan adaylar, yetkili kişiye Dikey Geçiş Sınavı’nın sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterli olacaktır. Ödeme sonrasında banka personelinin vereceği dekontun saklanması ise her koşula karşı iyi olacaktır.

İnternet şubesi üzerinden ödeme yapacak olanlar ise; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödemelerini gerçekleştirebilirler.

DGS 2020 sınav ücreti 130 TL’dir.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

DGS’ye bu yıl girecek olan adaylar için başvuru tarihleri 9-17 Haziran olarak belirlendi. Sınav başvurularını 17 Haziran’a kadar yapabilirsiniz. Sınav ücreti ödemeleri için ise son tarih 18 Haziran.

Korona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Dikey Geçiş Sınavı, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

DGS’ye başvurmak için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden -geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunması koşulu ile- başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi; herhangi bir başvuru merkezi aracılığıyla da bu işlemi yapabilirsiniz.