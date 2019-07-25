2019 DGS makine mühendisliği sıralama: DGS makine mühendisliği taban puanları belli mi?

DGS makine mühendisliği taban puanları belli mi? arama motorunda hızla aranmaya başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği DGS sonuçları bugün erişime açıldı.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabiliyor. Sonuçları öğrenen adaylar tercih kılavuzunu ve taban puanlarını araştırıyor. DGS makine mühendisliği taban puanları belli mi? diye merak edenler için cevaplar haberimizde yer alıyor..

DGS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ Mİ?

DGS makine mühendisliği taban puanları ve sıralaması ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. 2019 DGS sonuçların açıklandı. Tercih kılavuzunun da yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Haberimiz içerisinden 2018 yılı taban ve tavan puanlarına ulaşabilirsiniz.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.