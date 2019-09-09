DGS kayıt tarihleri ne zaman? DGS 2019 kayıtları nasıl yapılır?

DGS kayıtları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. DGS kayıtları nasıl yapılır? 30 Haziran tarihinde yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih aşaması başlamıştı. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra kayıt aşamasına geldi. Adayların belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 9 Eylül’de başlayan kayıtlar 13 Eylül’e kadar devam edecek.

DGS KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Üniversitelerin resmi internet sitelerinde istenilen belgeler yayınlanıyor. Ankara Üniversitesi tarafında n yapılan açıklama şu şekilde:

Bu belgelerin asıllarını eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

1-https://obs.ankara.edu.tr/preregistration/checkstudent web sayfasından doldurulacak Öğrenci Bilgi Kayıt Formu (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından veriler aktarıldığında aktif hale gelecektir.)

Önemli Not : Öğrenci bilgi kayıt formunu doldururken mutlaka güncel e-posta adresi girilmesi gerekmektedir.

2-2019 DGS Sonuç Belgesi’nin bilgisayar çıktısı,

3-Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,

4-Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

5-Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-3,5×4,5 cm boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

7-1999 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

8- Öğrenim ücretlerini sadece uzaktan öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar ödeyecek olup, herhangi bir VAKIFBANK şubesinden öğrenci numaralarını belirterek yatırabilirler. Kayıt esnasında öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun bir nüshası teslim alınacaktır.

9-Uzaktan öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların yatırmaları gereken öğrenim ücretinin içinde Elektronik Sistem ve Materyal Ücreti’nin birinci taksidi de yer almaktadır.

10-Zorunlu hazırlık sınıfından ya da temel yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu’na teslim etmelidirler.

11-Onaylı ders içerikleri ve Öğrenci Durum Belgesi (Transkript),

(Elektronik (E-Devlet) kayıt işlemi yapan öğrencilerin belgelerini ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.)

Not:(İlahiyat Uzaktan Eğitim öğrencilerinin ders içeriklerini getirmelerine gerek yoktur.)

12-Ebelik, Hemşirelik ve Ortez-Protez Programları’na kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

Öğrenci numaranızı https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrencinosorgulama.aspx adresinden T.C. Kimlik Numaranız ile öğrenebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından veriler aktarıldığında aktif hale gelecektir.)