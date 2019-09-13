DGS kayıt işlemleri bugün sona eriyor! DGS ek tercih ne zaman yapılacak?

DGS kayıt işlemleri bugün sona eriyor. 30 Haziran tarihinde yapılan 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. 163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS kayıtları 9-13 Eylül tarihleri arasında gerçeştirildi. Gözler şimdi 2019 DGS ek tercih sürecinin başlayacağı tarihe çevrildi. DGS ek tercih ne zaman yapılacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

DGS kayıt işlemleri bugün sona eriyor.Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

Üniversitelerin resmi internet sitelerinde istenilen belgeler yayınlanıyor. Ankara Üniversitesi tarafında n yapılan açıklama şu şekilde:

Bu belgelerin asıllarını eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

1-https://obs.ankara.edu.tr/preregistration/checkstudent web sayfasından doldurulacak Öğrenci Bilgi Kayıt Formu (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından veriler aktarıldığında aktif hale gelecektir.)

Önemli Not : Öğrenci bilgi kayıt formunu doldururken mutlaka güncel e-posta adresi girilmesi gerekmektedir.

2-2019 DGS Sonuç Belgesi’nin bilgisayar çıktısı,

3-Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,

4-Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

5-Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-3,5×4,5 cm boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

7-1999 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

8- Öğrenim ücretlerini sadece uzaktan öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar ödeyecek olup, herhangi bir VAKIFBANK şubesinden öğrenci numaralarını belirterek yatırabilirler. Kayıt esnasında öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun bir nüshası teslim alınacaktır.

9-Uzaktan öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların yatırmaları gereken öğrenim ücretinin içinde Elektronik Sistem ve Materyal Ücreti’nin birinci taksidi de yer almaktadır.

10-Zorunlu hazırlık sınıfından ya da temel yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu’na teslim etmelidirler.

11-Onaylı ders içerikleri ve Öğrenci Durum Belgesi (Transkript),

(Elektronik (E-Devlet) kayıt işlemi yapan öğrencilerin belgelerini ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.)

Not:(İlahiyat Uzaktan Eğitim öğrencilerinin ders içeriklerini getirmelerine gerek yoktur.)

12-Ebelik, Hemşirelik ve Ortez-Protez Programları’na kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

Öğrenci numaranızı https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrencinosorgulama.aspx adresinden T.C. Kimlik Numaranız ile öğrenebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından veriler aktarıldığında aktif hale gelecektir.)

DGS EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek yerleştirmeler için henüz resmi bir tarih açıklama gelmedi. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.