DGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2019 DGS sınav giriş belgesi

DGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? sınava girecek olan kişiler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. DGS sınavı meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için yapılıyor. Sınav yurt genelinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.DGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2019 DGS giriş yeri sorgulama ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

DGS KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

2019 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2019 Pazar günü saatler 10.15 'i gösterdiğinde başlayacak. Saat 10.00 'dan sonra gelenler ise sınav salonlarına alınmayacak. 15 dakika kuralı DGS 'de de geçerli olacak.

Sınav 10.15 'te başlayacak ve 120 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 12,45 'de sona erecek.

Sınavda sözel ve sayısal testlerden toplamda 120 soru sorulacak.

2019 DGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

2019 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Tercih tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.