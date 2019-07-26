DGS 2019 hemşirelik taban puanları ve sıralaması nedir? DGS hemşireliğe geçiş bölümleri puanları açıklandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlıyor. DGS hemşirelik taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar, belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. En çok geçiş yapılan bölümler arasında hemşirelik bölümü de bulunuyor. Haberimiz içerisinden DGS 2018 taban puanları listesine ulaşabilir, en küçük ve en yüksek puanları öğrenebilirsiniz..

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan resmi açıklamada üniversitelerin bölüm bölüm taban ve tavan puanları açıklanmıştı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 290,25775 En yüksek puan: 305,77509

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 307,91639 En yüksek puan: 326,77766

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan:290 En yüksek puan: 325,46404

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 293,31567 En yüksek puan: 295,30033

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 303,25545 En yüksek puan: 348,58258

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 296,07904 En yüksek puan: 332,50890

Hemşirelik taban puanlarının tamamı haberimizde bulunan linkte sizlerle.

DGS İLE HEMŞİRELİĞE HANGİ BÖLÜMLERDEN GEÇİŞ YAPILIR?

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Fizyoterapi

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım

Otopsi Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikler

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı