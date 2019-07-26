DGS 2019 hemşirelik taban puanları ve sıralaması nedir? DGS hemşireliğe geçiş bölümleri puanları açıklandı mı?
DGS ile hemşireliğe geçiş bölümleri ve puanları araştırılıyor. DGS hemşirelik taban puanları ile ilgili ÖSYM açıklaması merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı 2019 yılında 30 Haziran’da yapıldı. Sınava giren öğrencilerin sonuç açıklaması için ÖSYM, 25 Temmuz tarihine işaret etti ve sonuçlar bu tarihte erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından tercih süreci başlıyor. En çok geçiş yapılan bölümler arasında hemşirelik bölümü de bulunuyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlıyor. DGS hemşirelik taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar, belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. En çok geçiş yapılan bölümler arasında hemşirelik bölümü de bulunuyor. Haberimiz içerisinden DGS 2018 taban puanları listesine ulaşabilir, en küçük ve en yüksek puanları öğrenebilirsiniz..
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HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan resmi açıklamada üniversitelerin bölüm bölüm taban ve tavan puanları açıklanmıştı.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 290,25775 En yüksek puan: 305,77509
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 307,91639 En yüksek puan: 326,77766
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan:290 En yüksek puan: 325,46404
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik En düşük puan: 293,31567 En yüksek puan: 295,30033
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 303,25545 En yüksek puan: 348,58258
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik En düşük puan: 296,07904 En yüksek puan: 332,50890
Hemşirelik taban puanlarının tamamı haberimizde bulunan linkte sizlerle.
2018 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS İLE HEMŞİRELİĞE HANGİ BÖLÜMLERDEN GEÇİŞ YAPILIR?
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Fizyoterapi
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım
Otopsi Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikler
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı