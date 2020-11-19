DGS ek tercihlerde kaç kişi yerleşti? 2020 DGS ek tercih taban ve tavan puanları ve sayısal bilgiler

DGS ek tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyor. Toplam 35.724 kontenjan için 47.078 aday ek tercih yaptı. Peki, DGS ek tercihlerde kaç kişi yerleşti? 2020 DGS taban ve tavan puanları

DGS EK TERCİH TABAN VE TAVAN PUANLARI

DGS EK TERCİHLERDE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

ÖSYM tarafından DGS ek tercihler için tercih yapan toplam aday sayısı 47.078 olarak açıklandı. Boş kalan toplam 35.724 kontenjana toplam 10.082 aday yerleşti. 25.642 kontenjan boş kaldı.

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek tercih kayıtları ne zaman? DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.