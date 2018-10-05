DGS ek tercih yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu taban puanları ÖSYM son dakika

DGS ek tercih yerleştirme ne zaman sorusu hakkında ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. DGS ek tercih kılavuzu taban puanları yayınlandı mı? DGS tercihlerinin ardından merakla beklenen yerleştirme sonuçları 20 Eylül tarihinde yayımlandı. Toplam 180 bin kişinin tercih yaptığı DGS'de, 130 bin kişilik kontenjana 94 bin aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı. GS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. DGS ek tercih tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Adaylar, 2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2018-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. DGS ek tercihleri hakkında yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Geçen yıl 2017-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 25-30 Ekim 2017 tarihleri arasında alındı. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

DGS BOŞ KONTENJANLAR

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ile en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...

DGS tercihlerinin ardından merakla beklenen yerleştirme sonuçları 20 Eylül tarihinde yayımlandı. Toplam 180 bin kişinin tercih yaptığı DGS'de, 130 bin kişilik kontenjana 94 bin aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı.

EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ALINIR MI?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,

2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.