DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih kayıt tarihleri belli mi?

2020 DGS ek tercih dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Binlerce adayın beklediği ek tercihler 5 Kasım'da başlamıştı. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Tercihlerini yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih kayıtları, ek yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Kayıt başlangıç ve son tarihi ÖSYM tarafından açıklanacak.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. 2020-DGS Ek Yerleştirmede, 2020-DGS Kılavuzu, 2020-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.