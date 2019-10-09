DGS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi? DGS ek tercih sonuçları 2019 için geri sayım

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM duyurdu mu? sorusunun cevabı aranıyor. Üniversitelerde yeni öğrenim yılının başlamasıyla birlikte 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş yapacak adaylar başvurularını 1 - 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdi. DGS ek tercih sonuçları 2019 için geri sayım başladı. Ek tercih sonuçları üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM duyurdu mu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları henüz açıklamadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı.

EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE

Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, okul kayıtlarının 14 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.