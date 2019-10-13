DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları yoğun ilgi görüyor. Öğrenci adayları DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren ancak ilk yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler DGS ek tercihi yaptı. DGS ek tercihler 1 - 7 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Yeni eğitim öğretim döneminin geçtiğimiz ay başlaması ile öğrenciler artık bir üniversiteye yerleşmek ve eğitime bir an önce başlamak istiyor. ÖSYM'den gelecek açıklamayı dört gözle bekleyen öğrenci adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı. Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. Öğrenci adayları sonuçlarını ÖSYM'nin sayfasından şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih kayıtlarının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE

Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.