DGS ek tercih ne zaman yapılacak? DGS 2019 üniversite taban puanları açıklandı mı?

DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS üniversite taban puanları ve ek tercih kılavuzu için heyecan başladı. 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri aralığında alınan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 4 Eylül’de erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt ve ek tercih heyecanı başladı.DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ek tercih başvuruları alınacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercihinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.