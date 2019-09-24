DGS ek tercih ne zaman yapılacak? DGS 2019 ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

DGS ek tercihinin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme aşaması tüm hızıyla devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih için heyecan başladı. DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercihinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu 2019 henüz yayınlanmadı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.