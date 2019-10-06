DGS ek tercih ne zaman sona eriyor? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu ve kontenjanları

DGS ek tercih ne zaman sona eriyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren DGS ek tercihleri 1 Ekim tarihinde başlamıştı. Ek yerleştirme ücreti 20 TL olarak belirlenirken, tercih yapmak isteyen adayların en geç 8 Ekim'de ilgili ücreti ödemesi gerektiği duyuruldu. DGS ek tercihleri devam ederken tercih işlemlerini kaçırmak istemeyen adaylar son tercih gününe yönelik araştırmalar yapıyor. DGS ek tercih ne zaman sona eriyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DGS EK TERCİH NE ZAMAN SON?

DGS ek tercihleri 7 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere ek tercih ücreti için adaylardan 20 TL tercih ücreti talep edilecek. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 günü saat 23:59’da sona erecek.

EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,tercih ücretini,ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır .Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.