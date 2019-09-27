DGS ek tercih ne zaman başlıyor? DGS 2019 ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercih ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Her sene önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı yapılıyor. Bu sene Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Şimdi gözler DGS 2019 ek tercih kılavuzunda. DGS ek tercih ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS ek tercihinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu 2019 henüz yayınlanmadı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.