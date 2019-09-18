DGS 2019 ek tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu yayında mı?

DGS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklediler. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih işlemleri yapıldı. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak işleme ek yerleştirme yapılacak. DGS ek tercihleri ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercihinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.