DGS ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman?

DGS ek tercih kılavuzu 2020 bekleniyor. ÖSYM DGS kayıtlarının tamamlanmasının ve üniversitelerin boş kontenjanlarını bildirmelerinin ardından 2020 DGS ek tercih kılavuzunu yayınlayacak. Kayıt işlemleri 15 Ekim'de sona erdi. ÖSYM'nin tarihleri açıklaması halide, bir üniversite programına yerleşmemiş olan adaylar, ek tercih ile ikinci şanslarını deneyecekler.

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2020 YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS sayısal verilere göre boş kalan kontenjan sayısı 17.406 olarak açıklandı. DGS kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sayı yeniden açıklanacak ve hangi üniversitenin hangi bölümünde kaç kişilik kontenjan kaldığı belirtilecek. Adaylar yeni kılavuz doğrultusunda ek tercihlerini yapabilecekler.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Kayıtların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS ek tercih tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

DGS kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercihlerin bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.

DGS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır.

Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.