DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih başladı mı?

DGS ek tercih başladı mı? sorusu herhangi bir okula yerleşemeyenler tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra gözler DGS ek tercihlerine çevrildi. Binlerce lisans adayı boş kalan 30 bin 303 kontenjan için ek tercih yapmak istiyor. DGS ek yerleştirme konusunda ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor. DGS ek tercih başladı mı, DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu 2019 henüz yayınlanmadı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.