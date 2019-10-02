DGS ek tercih 2019 ne zaman bitiyor? DGS ek tercih ücreti nereye yatırılacak?

DGS ek tercih 2019 ne zaman bitiyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından yağılan açıklama ile herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihler başladı. DGS ek tercihi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapılıyor. DGS ek tercih 2019 ne zaman bitiyor, ek tercih ücreti nereye yatırılacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

DGS EK TERCİH 2019 NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS ek tercihleri 7 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere ek tercih ücreti için adaylardan 20 TL tercih ücreti talep edilecek. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 günü saat 23:59’da sona erecek.

EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,tercih ücretini,ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır .Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.