DGS başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM DGS sınavı başvuru şartları nelerdir?

DGS başvuruları ne zaman? 2 yıllık ön lisan programını 4 yıllık lisan bölümüne tamamlamak isteyen kişiler DGS sınavında ter dökmeye hazırlanıyor. Binlerce aday DGS 2020 başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan sınavlar koronavirüs salgınından dolayı ertelenmişti. Hazırlanan yeni takvimde DGS başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Sınava katılmak isteyen adayların sıklıkla araştırdığını konular arasında yer alan "2020 DGS sınavı başvuru şartları nelerdir?” sorusu yanıtı araştırılıyor. Güncel ÖSYM DGS sınav başvuru tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeni ile ÖSYM sınav takvimini tekrardan güncelledi. 9-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 2020-DGS için belirlenen geç başvuru günü ise 3 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

DGS SINAVI NE HANGİ TARİHTE?

Salgın nedeniyle ertelenen sınav tarihleri ÖSYM tarafından tekrardan belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 9 Ağustos 2020' de yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 9 Eylül 2020'de açıklanması bekleniyor.