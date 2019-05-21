DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? 2019 DGS geç başvuru para ödeme nasıl yapılır?

“DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?” sorusu araştırılıyor. DGS para ödeme noktaları merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı 2019 yılında 30 Haziran’da yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz içerisinde başvuru tarihleri 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri olarak duyurulmuştu. Geç başvuru işlemleri 21 Mayıs’ta yapılıyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru ücreti ise 180 TL’dir.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.