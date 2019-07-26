DGS ağız ve diş sağlığı geçiş bölümleri nelerdir? Ağız ve diş sağlılığı taban puanları açıklandı mı?

DGS ağız ve diş sağlılığı geçiş bölümleri araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar, tercih aşaması yapabilecekleri bölümleri öğrenmek istiyorlar. 2 yıllık önlisans bölümleri, kendi alanlarına göre bölümleri tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl yayınlanan kılavuz içerisinde ayrıntılı olarak geçiş yapılabilecek bölümler yer alıyordu.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NEDİR?

Ağız ve diş sağlığı bölümünden mezun olan adaylar, 4 yıllık sağlık yönetimi bölümüne geçiş yapabiliyorlar.

SAĞLIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 5 En düşük puan: 251,59695 En yüksek puan: 256,68067

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi En düşük puan: 228,59691 En yüksek puan: 230,48887

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi En düşük puan: 230,03265 En yüksek puan: 235,06210

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi En düşük puan: 256,77086 En yüksek puan: 258,81464