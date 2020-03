DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı’nın ne zaman yapılacağı hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 150 dakika sürecek olan sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye’de ve dünya da yaşanan koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar sınavlar yapılacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. DGS sınav tarihi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Koranavirüs’ten dolayı sınavın yapılıp yapılmayacağı hakkından kesin bir bilgi yok. DGS, ÖSYM’nin belirlediği tarihe göre 5 Temmuz 2020’de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.