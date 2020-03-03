DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS başvuru tarihleri belli oldu

“DGS ne zaman yapılacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, merkezi olarak düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına giriyorlar. DGS başvuruları bu yıl mayıs ayında yapılacak.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak. DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınav başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Geç başvuru günü ise 2 Haziran olacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.