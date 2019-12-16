DGS 2020 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Tarihler belli oldu

DGS 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen üniversiteliler tarafından merak ediliyor. 2020 yılı içerisinde ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavların tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, resmi web sitesinde duyuru yayımladı. DGS 2020 ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

2019 yılı DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. DGS geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 saat 23:59 olarak açıklandı.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 150 dakika sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.