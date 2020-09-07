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  3. DGS 2020 kaç kişi başvurdu? Bu sene DGS sınavına kaç kişi katıldı?
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:45 | Son Güncelleme:

DGS 2020 kaç kişi başvurdu? Bu sene DGS sınavına kaç kişi katıldı?

DGS 2020 kaç kişi başvurdu" Bu sene DGS sınavına kaç kişi katıldı"

9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar DGS sınavına kaç kişinin katıldığı merak etmeye başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün DVS sınavına kaç kişinin katıldığını, sınavdan önce açıklamıştı. DGS 2020 kaç kişi başvurdu?

Binlerce adayın merakla ve ilgi ile takip ettiği DGS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar aldıkları puan doğrultusunda yerleştirmelerini yapacak. Açıklanan sınav sonuçlarının ardından birçok kişi DGS sınavına kaç kişinin katıldığını öğrenmek istiyor. Konu hakkında açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yapmıştı

DGS 2020 KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 9 Ağustos Pazar günü yapılan DGS sınavına 389 bin 308 adayın katıldığını açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DGS'YE KATILIM ORANI NASILDI?

2019 DGS'ye 336.573 kişi başvurdu. Sınava katılan sayısını ÖSYM açıklamadı.

2018 DGS'ye 388.215 kişi başvurdu. Sınava 357.150 kişi girdi

2017 DGS'ye 355.645 kişi başvurdu. Sınava 325.525 kişi girdi.

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