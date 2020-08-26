DYK öğrenci başvuruları ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrenci başvuru ekranı 2020!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 yılı için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) öğrenci başvuru tarihleri duyuruldu. 21 Ağustos-25 Ağustos tarihleri arasında DYK öğretmen başvuruları alındı. Kurs için kayıt yaptıracak olan öğrenciler e-devlet girişini kullanarak başvurularını yapacak. E-kurs DYK öğrenci başvuruları nasıl yapılacak?

DYK ÖĞRENCİ KURS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan e-kılavuzda, 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi açıklandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular-, öğrenci başvuruları 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir. Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

E-KURS DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler,

e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.