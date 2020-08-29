Ders kitapları verilecek mi? Çalışma kitapları ne zaman dağıtılacak?

Yeni eğitim öğretim dönemi, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılıyor. Uzaktan eğitim 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. 21 Eylül'de ise şartların uygun olması halinde seyreltilmiş ve kademeli yüz yüze eğitim başlayacak. Bu dönemde ders kitaplarının verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

DERS KİTAPLARI VERİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, ders kitaplarının basım işlemlerinin 2 ay öncesinde bittiğini ve okullara dağıtım işlerinin de tamamlandığını açıkladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek." dedi.

ÇALIŞMA KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma kitapları da önümüzdeki haftalarda öğrencilerin eline somut olarak teslim edilecek.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yeni eğitim öğretim yılı) Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık."

"(Uzaktan eğitim çalışmaları) Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz."

"İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek."

"5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz."

Uzaktan eğitim ders saatleri nedir? EBA 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı açıklandı mı?