Ders kitapları ne zaman dağıtılacak? Çalışma kitapları ne zaman verilecek?

Ders kitaplarının ne zaman ve nasıl dağıtılacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar uzaktan eğitim ile 31 Ağustos'ta açıldı. Yüz yüze eğitim ise ana okulu ve 1. sınıflar için 21 Eylül'de başlayacak. Öğrenciler gruplar halinde okula gidecek. Peki, ders kitapları ne zaman dağıtılacak?

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi ile (anaokulu ve 1. sınıflar hariç) kitaplar yüz yüze eğitimin başladığı tarihte değil, öncesinde öğrencilere dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program dahilinde belirlenen gün ve saatlerde okula gidilerek ders kitapları alınabilecek.

Hangi sınıfın ne zaman okula gideceğini sınıf öğretmenleri velilere haber verecek.

ÖRNEK KİTAP DAĞITIM ÇİZELGESİ

ÇALIŞMA KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek." dedi. Çalışma kitapları da aynı şekilde önümüzdeki haftalarda yüz yüze eğitimin başlaması halinde öğrencilerin eline somut olarak teslim edilecek.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yeni eğitim öğretim yılı) Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık."

"(Uzaktan eğitim çalışmaları) Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz."

"İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek."

"5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz."